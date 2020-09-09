 

В США объявили о сокращении числа военных в Ираке

09.09.2020, 15:37, Новости дня

США намерены сократить число военных в Ираке на 2,2 тыс. человек, сообщил руководитель Центрального командования Соединенных Штатов (CENTCOM) Фрэнк Маккензи.

«Такое сокращение присутствия позволяет нам продолжать консультировать наших иракских партнеров и помогать им в искоренении последних остатков ИГ в Ираке и обеспечении его прочного поражения», – сказал Маккензи в эфире Fox News, передает РИА «Новости».

По его словам, что сократить контингент с 5,2 тыс. до 3 тыс. военных планируется в сентябре.

23 августа стало известно, что Ирак и США договорились о выводе американских войск с территории военной базы Эт-Таджи под Багдадом из-за неоднократных обстрелов со стороны шиитских вооруженных формирований. При этом позже заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Копли уточнил, что американские войска в обозримом будущем останутся в Ираке.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Грузинская оппозиция обвинила Германию в поддержке Москвы против Тбилиси

02.07 / Воробьев: в Подмосковье могут внедрить систему электронного голосования

29.07 / Из фонда борьбы с COVID-19 потратили только 10% – Шмыгаль

08.08 / Из Беларуси депортируют журналистов телеканала «Настоящее Время»

14.08 / Пьяный водитель сбил трех девочек на тротуаре в Крыму

22.07 / Сбербанк и ВТБ поддержали продление программы ипотеки по ставке 6,5%

08.08 / Захарова назвала «провокацией третьего государства» задержание россиян в Минске

14.08 / Нурмагомедов не исключил боя-реванша с Макгрегором

09.07 / Новый седан Volkswagen Polo начал продаваться в России

03.07 / Искавший деньги на выпивку петербуржец до смерти изрезал пенсионерку в парке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска