В США объявили о сокращении числа военных в Ираке

09.09.2020, 15:37, Новости дня

США намерены сократить число военных в Ираке на 2,2 тыс. человек, сообщил руководитель Центрального командования Соединенных Штатов (CENTCOM) Фрэнк Маккензи.

«Такое сокращение присутствия позволяет нам продолжать консультировать наших иракских партнеров и помогать им в искоренении последних остатков ИГ в Ираке и обеспечении его прочного поражения», – сказал Маккензи в эфире Fox News, передает РИА «Новости».

По его словам, что сократить контингент с 5,2 тыс. до 3 тыс. военных планируется в сентябре.

23 августа стало известно, что Ирак и США договорились о выводе американских войск с территории военной базы Эт-Таджи под Багдадом из-за неоднократных обстрелов со стороны шиитских вооруженных формирований. При этом позже заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Копли уточнил, что американские войска в обозримом будущем останутся в Ираке.