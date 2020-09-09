Колесникову перевели в статус подозреваемой по делу о захвате власти
09.09.2020, 15:37, Новости дня
Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова является подозреваемой в деле о попытке захвата власти, сообщила адвокат оппозиционерки Людмила Казак.
Колесникова стала первой из лидеров совета с таким статусом, уточнила Казак РИА «Новости».
Пока неизвестен срок, на который задержана Колесникова.
«Чувствует себя хорошо. Находится в камере (в СИЗО в Минске – прим. ВЗГЛЯД) на шесть человек. Приходит в себя после событий на границе», – сказала Казак.
Колесникова уточнила, что порвала на границе свой паспорт.
В среду к ней планирует сходить отец.
Между тем юрист штаба Виктора Бабарико и другой адвокат Колесниковой Илья Салей задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу, пишет Tut.by со ссылкой на пресс-службу штаба.
У него провели обыск, ему вменяют статью УК Белоруссии «Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности».
Ранее сообщалось, что люди в масках и гражданской одежде зашли в дом Колесниковой в центре Минска, позже они вынесли с собой компьютер и документы, а также вывели из подъезда трех человек в гражданской одежде.
Ее отец сообщил, что Колесникова находится в СИЗО.
Также ранее сообщалось, что Колесникова не пересекла границу Украины, ее пытались вывезти из Белоруссии принудительно, она порвала свой паспорт.
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