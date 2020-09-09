 

Почему опасно привязывать аккаунты к SIM-карте

09.09.2020, 15:35, Новости дня

Как заявляют эксперты, в последнее время набирает обороты такое негативное явление как SIM Swapping. Это особый способ хакерской атаки на подключенные к сети устройства. Страдают те пользователи, которые привязывают свои аккаунты к SIM-картам.

По словам специалистов, существует несколько способов бороться с хакерами. Однако лучшим выходом было бы сразу отказаться от привязки к SIM-картам.

Если же ваше устройство атаковано, нужно посетить офис мобильного оператора, где оформить заявление о запрете перевыпускать вашу SIM-карту. В противном случае злоумышленники смогут воспользоваться существующей уязвимостью и получить доступ ко всем вашим аккаунтам, в том числе и к банковским кошелькам.



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