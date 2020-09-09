Российских разработчиков программного обеспечения атакуют китайские хакеры

09.09.2020, 15:35, Новости дня

По заявлению специалистов компании Positive Technologies, за последнее время группа китайских хакеров, известная как Winnti, предприняла ряд хакерских атак на российских разработчиков программного обеспечения.

В частности, пострадали разработчики ПО для банковских систем, уточняют эксперты. Китайцам удалось заразить вирусами около полусотни компьютеров по всему миру. Среди них пять устройств принадлежат разработчикам ПО для банков из России.

Скорее всего, целью злоумышленников являются не деньги, а корпоративная информация, считает один из руководителей компании InfoWatch Андрей Арсентьев. Кто-то пытается получить важные данные, при помощи которых легче будет осуществлять экспансию на зарубежные рынки.