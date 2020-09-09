AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19

09.09.2020, 15:30, Новости дня

Одна из компаний, создающих вакцину от коронавируса, AstraZeneca, приостановила клинические испытания для расследования нежелательной реакции у одного из участников испытаний в Великобритании.

Неизвестно, насколько длительным будет этот перерыв.

Иногда во время испытаний наблюдаются реакции, которые являются чистой случайностью, но если они достаточно серьезны, исследователи приостанавливают испытания до полного расследования.

«Мы пытаемся ускорить анализ единичного события, чтобы минимизировать потенциальное воздействие на сроки испытаний», – заявила компания AstraZeneca во вторник.

Компания испытывает вакцину, изначально разработанную в Оксфордском университете.

«Это обычная процедура, которая проводится каждый раз, когда у одного из участников испытаний возникает потенциально необъяснимое заболевание», – говорится в заявлении.