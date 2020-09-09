 

Ирина Шейк и ее дочь Лея сходили на ланч после встречи с Брэдли Купером

09.09.2020, 15:26, Разное

После расставания с Брэдли Купером Ирина Шейк стала настоящей звездой streetstyle. Так, и вчера модель появилась на улице Нью-Йорка в эффектном “луке” – зелено-бежевом платье макси-длины с хищным принтом и открытой спиной, дополненном сандалиями гладиатора. Еще эффектнее она смотрелась вместе с дочкой Леей, которая также порадовала папарацци – она вышла в плаще космической тематики, украшенном звездами, и с сумочкой Gucci в руках.

Лея сама себе одежду выбирает. Она даже мне что-то может подсказать. У меня нет амбиций одеть ребенка во что-то брендовое. В основном дорогие вещи – это подарки друзей,- рассказала Шейк во время прямого эфира с главным редактором российского Vogue. Неизвестно, в какой ресторан направлялись мать и дочь, но известно, на чем. Относительно недавно Шейк получила права и теперь передвигается по Нью-Йорку на автомобиле Tesla. Вместе с Ириной и Леей была замечена и мама Шейк, Ольга, которая помогает ей воспитывать малышку.

Примечательно, что перед этим фотографы “поймали” Ирину и Лею в особенной компании – вместе с Брэдли Купером. Они гуляли, после чего очень тепло попрощались, обнявшись, и разошлись каждый по своим делам. Впервые – после февральской вечеринки Vogue в Лондоне – Шейк и Купера смогли запечатлеть вместе.



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