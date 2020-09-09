Матильда Шнурова, Алена Долецкая, Екатерина Андреева и другие на открытии выставки в Эрмитаже

09.09.2020, 15:26, Разное

На днях в Государственном Эрмитаже прошло открытие выставки “Чжан Хуань. В Пепле Истории”, отмеченное специальными мероприятиями с участием известных гостей. В их числе Алена Долецкая, Маша Федорова, Ксения Соловьева, Матильда Шнурова, Снежана Георгиева, Полина Киценко, Екатерина Андреева, Юрате Гураускайте, Марика Кравцова, Николай Усков, Полина Аскери, Ясмина Муратович, Анжелика Тиманина и другие. Алена Долецкая Матильда Шнурова Николай Усков и Екатерина Андреева Мария Кравцова Анжелика Тиманина

Это первая персональная выставка в России одного из самых известных современных китайских художников Чжана Хуаня. Экспозиция в Николаевском зале Зимнего дворца насчитывает более тридцати произведений, многие из которых созданы художником специально для этой выставки под впечатлением от посещения Санкт-Петербурга. Работы объединены в несколько серий и выполнены в разных техниках. Отдельной частью экспозиции являются две работы из серии “Любовь”, созданные в условиях изоляции, как личное переживание ситуации в Китае и в мире, способ сохранить память о жертвах пандемии.

Полина Аскери-Белоцерковская Юрате Гураускайте, Евгения Милова и Маша Федорова Ксения Соловьева Екатерина Мухина Полина Киценко Снежана Георгиева Ясмина Муратович

Открытие выставки было запланировано на 15 мая, но в связи со всем известными событиями оно было перенесено на более поздний срок. В новых условиях старт выставке был дан в формате индивидуальных показов, после чего все гости отправились в ресторан САД на торжественный ужин.

Отметим, что Чжан Хуань завоевал популярность после ряда своих громких перформансов в Китае и США. В середине 2000-х художник занялся созданием живописных произведений в уникальной технике: большинство его масштабных работ написаны пеплом от благовоний из буддийских храмов. Одно из таких произведений – сорокаметровый групповой портрет коммунистической партии КНР – занял почти всю стену Николаевского зала, самого большого парадного зала Зимнего дворца. На экспозиции также демонстрируются работы, выполненные в другой необычной технике: смешение фотографии и резьбы по дереву. Деревянные рельефы выполнены в том числе по мотивам живописных произведений из эрмитажного собрания.