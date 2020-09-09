Вице-премьеры по поручению Мишустина стали наставниками “Лидеров России”

09.09.2020, 15:23, Разное

Выступая 7 сентября перед суперфиналистами конкурса премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что предложит вице-премьерам присоединиться к программе наставничества конкурса.

Социальные лифты должны работать не по звонку, а по объективным критериям, напомнил глава правительства слова президента Владимира Путина. Те, кто сегодня работает в кабмине, получили посты благодаря знаниям и компетенциям, подчеркнул Мишустин.

“В итоге правительство – это и есть тот самый социальный лифт, который помогает повысить эффективность государственного аппарата, государственного управления. Поэтому, несмотря на загруженность, я постараюсь, если вы разрешите, принимать участие в работе конкурса как наставник и попрошу об этом вице-премьеров, министров”,– сказал премьер-министр.

Подопечными Алексея Оверчука, Марата Хуснуллина, Виктории Абрамченко и Дмитрия Чернышенко станут победители третьего сезона “Лидеров России”. Финал состоялся 7 сентября в подмосковном Солнечногорске.

При этом уже сейчас наставниками “Лидеров России” являются многие представители кабинета министров. Среди них – первый зампред Андрей Белоусов, зампред Татьяна Голикова, министр юстиции Константин Чуйченко, транспорта Евгений Дитрих, промышленности и торговли Денис Мантуров, энергетики Александр Новак, науки и высшего образования Валерий Фальков и другие.

Конкурс “Лидеры России” проводится АНО “Россия – страна возможностей” по поручению президента. За три сезона победителями стали более 210 человек.

На третий сезон конкурса поступило более 233 тысяч заявок из всех регионов России и 68 зарубежных стран. К основному конкурсу в третьем сезоне были введены отдельные специализации – “Финансы и технологии”, “Наука” и “Здравоохранение”.

Конкурс “Лидеры России” направлен на развитие и поддержку перспективных руководителей. Проект поддерживают ведущие российские компании, в том числе РЖД, Сбербанк, Росатом, Роснефть и другие.