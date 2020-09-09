Мужчина-трансгендер с коронавирусом родил ребенка

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09.09.2020, 15:08, Новости дня

Мужчина-трансгендер (бывшая женщина) из штата Квинсленд в Австралии смог родить ребенка, несмотря на то что у него диагностировали коронавирус, сообщило издание Fiji Village.

«Он стал первым человеком вне Китая, который родил ребенка, болея коронавирусом. Кроме того, он первый человек, которому не потребовалась медицинская помощь в связи с коронавирусом во время родов», – передает «Лайф» содержание статьи.

По данным издания, 43-летнего трансгендерного мужчину зовут Маайк. И он сохранил возможность родить ребенка даже после смены пола. Коронавирусом заразился на девятом месяце беременности от своей партнерши Холли Цвалф.

Отмечается, что оплодотворение было от анонимного донора. При этом Маайку крупно повезло, так как ранее медики обнаружили, что коронавирус вызывает осложнения у рожениц.

Тем временем в РФ за минувшие сутки выявлено 5185 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1 млн 30 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.



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