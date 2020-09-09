Мнения: Казус Ефремова актеров ничему не научил

09.09.2020, 15:08, Новости дня

Казус Ефремова должен был научить общество только одному. Совсем не тому, что создавать аварии со смертельным исходом могут исключительно актеры.

Казус Ефремова должен был научить общество только одному. Совсем не тому, что создавать аварии со смертельным исходом могут исключительно актеры.

И не тому, что актеры чаще других садятся за руль под алкоголем/наркотиками. И не тому, что только актеры могут ошибаться в выборе адвоката. И не тому, что именно актерам свойственно, притворяясь, отрицать очевидное, тем самым усугубляя вину.

И не тому, конечно, что именно в случае с актерскими детьми яблоко от яблоньки совсем уж никуда не катится. Катится. Причем довольно далеко. И не тому еще, что теперь у нас отец за сына отвечает, как и сын за отца. Нет. Пока нет.

Казус Ефремова должен был научить общество тому, что актеры не должны быть главными экспертами по морали, которыми они являются сегодня на любом телеканале.

И, разумеется, именно с этой точки зрения казус Ефремова ничему не научил, даже наоборот. Обсуждение произошедшего еще больше укрепило особую роль актеров в вопросах нравственности.

Товарищеский суд актеров как выносил, так и выносит моральные вердикты. И все только по праву членства в профсоюзе.

Источник: Блог Андрея Ашкерова

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