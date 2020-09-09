 

General Motors будет выпускать электромобили Nikola

09.09.2020, 14:53, Разное

На рынке автомобилей с электрической тягой может появиться еще один сильный бренд. Конкуренты Tesla объединили свои усилия, General Motors будет выпускать электромобили марки Nikola, при этом акции обеих компаний после анонса выросли в цене.
В General Motors рассказали о начале стратегического партнерства с компанией Nikola. Стартап известный выпуском электрокаров, пикапов и грузовиков. Согласно достигнутым договоренностям, американский автогигант получит 11-процентную долю в прибыли бренда, что соответствует 2 миллиардам долларов на сегодняшний день. По договору General Motors займется производством пикапа Nikola Badger. Первый электромобиль Nikola Badger сойдет с конвейера в 2022 году. В нем планируется использовать аккумуляторную систему Ultium от General Motors с технологией топливных элементов Hydrotec. Также в соответствии с соглашением о партнерстве все будущие грузовые машины Nikola класса 7/8 будут оснащены топливными элементами от GM.

Следует отметить, что сообщение о совместном производстве повлияло на рост акций обеих компаний. Так, ценные бумаги бренда Nikola поднялись в цене на 45%, а General Motors — на 11%. Кроме финансового участия General Motors, согласно договору, сможет назначать одного из директоров в совет директоров. Таким образом, влияние опытной корпорации на принятие различных решений в стартапе будет существеннее.

Согласно заявлениям руководства General Motors, благодаря сотрудничеству они скорее начнут разработку и выпуск новых систем топливных элементов и аккумуляторов. Это также поможет уменьшить затратность производства и повысить его рентабельность. Также использую системы электрификации в классе тяжелых коммерческих автомашин поможет скорее достичь соответствия планам достижения нулевых выбросов от транспортных средств. Стартап Nikola с помощью взаимовыгодного сотрудничества с одним из лидеров автопромышленности сможет быстрее выйти на мировые рынки.



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