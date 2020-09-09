Apple может разочаровать фанатов 15 сентября: iPhone 12 к презентации не готов

09.09.2020, 14:53, Разное

Компания Apple запланировала на 15 сентября официальную презентацию своих новых товаров. Однако она может разочаровать фанатов «яблочного» смартфона, так как iPhone 12 к мероприятию не готов.

Уже через неделю поклонники продукции американского IT-гиганта смогут ознакомиться с ее новыми гаджетами. При этом, как сообщают источники, среди них может не оказаться iPhone 12. По данным инсайдеров, корпорация не готова показать очередное поколение фирменного смартфона.

Причиной этого техноблогеры называют неравномерный баланс сил в Apple, так как ее руководство решило сосредоточиться на разработке финального варианта собственной операционной системы, гармонично и слажено работающей на всех устройствах. В силу этого, как сообщают СМИ, на презентации в следующий вторник покажут смарт-часы и новый планшет, наушники, аудиоколонку и другие девайсы, функционирующие на iOS 14.

Вместе с iPhone 12 на мероприятии, скорее всего, не представят также еще ряд ожидаемых новинок. Скорее всего, не стоит ожидать увидеть macOS Big Sur, watchOS 7 и tvOS 14, а также MacBook. При этом ранее отмечалось, что презентация будет длиться больше двух часов. Когда в таком случае следует ожидать представление нового поколения «яблочного» смартфона пока данных нет. Ранее Apple сообщала о презентации устройства в конце сентября или в октябре.