 

Apple может разочаровать фанатов 15 сентября: iPhone 12 к презентации не готов

09.09.2020, 14:53, Разное

Компания Apple запланировала на 15 сентября официальную презентацию своих новых товаров. Однако она может разочаровать фанатов «яблочного» смартфона, так как iPhone 12 к мероприятию не готов.
Уже через неделю поклонники продукции американского IT-гиганта смогут ознакомиться с ее новыми гаджетами. При этом, как сообщают источники, среди них может не оказаться iPhone 12. По данным инсайдеров, корпорация не готова показать очередное поколение фирменного смартфона.

Причиной этого техноблогеры называют неравномерный баланс сил в Apple, так как ее руководство решило сосредоточиться на разработке финального варианта собственной операционной системы, гармонично и слажено работающей на всех устройствах. В силу этого, как сообщают СМИ, на презентации в следующий вторник покажут смарт-часы и новый планшет, наушники, аудиоколонку и другие девайсы, функционирующие на iOS 14.

Вместе с iPhone 12 на мероприятии, скорее всего, не представят также еще ряд ожидаемых новинок. Скорее всего, не стоит ожидать увидеть macOS Big Sur, watchOS 7 и tvOS 14, а также MacBook. При этом ранее отмечалось, что презентация будет длиться больше двух часов. Когда в таком случае следует ожидать представление нового поколения «яблочного» смартфона пока данных нет. Ранее Apple сообщала о презентации устройства в конце сентября или в октябре.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / Алена Водонаева стала студенткой МГУ

01.09 / «Нас обвиняют, что мы не расследуем эту ситуацию. Это неправда»

20.08 / Мнение: Символ

26.07 / “Можно без советов!”: Заболевшая COVID-19 Настя Ивлеева рассердилась на недоверие подписчиков

27.04 / Мнение: Вопрос о новом сезоне

16.07 / Мнение: Чёрные социалисты против белых капиталистов

19.08 / Железная леди Белоруссии: жизнь и карьера Светланы Тихановской

08.08 / Мнение: ЧВК в России — как секс в СССР

08.07 / В Думе подготовят обзор по не выполненным в срок поручениям президента

03.09 / Первый сын Рудковской потребовал «освободить» Гном Гномыча

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска