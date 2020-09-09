 

Мнение: Отравление Навального и санкции

09.09.2020, 14:50, Разное

Главы МИД «Большой семерки» потребовали от России привлечь к ответственности виновных в отравлении Алексея Навального.

В заявлении подчеркнуто, что Германия проинформировала G7 о выводах немецких экспертов. Только о выводах?  С подробностями исследований знакомить не стали, потому что это государственная тайна Германии?   А официальный представитель медико-санитарной службы Бундесвера уже объяснил: «Дополнительная информация о результатах исследований может позволить сделать выводы о конкретных навыках и знаниях Бундесвера в отношении соответствующих веществ. В столь чувствительной сфере это недопустимо по соображениям безопасности и интересов ФРГ».

Впрочем, не думаю, что министров G7 сильно интересовали подробности исследований. Для принятия очередного пакета санкций против России, похоже, достаточно и выводов. И видимо, новые санкции не заставят себя долго ждать… И это плохая новость.  И не потому что пугают санкции.  К ним-то мы уже привыкли….    По-моему, антисанкции – пострашнее самих санкций… 


Рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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