Лукашенко заявил, что не исключает проведения досрочных выборов президента Беларуси

09.09.2020, 14:40, Новости дня

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает проведения досрочных выборов главы государства. Об этом он заявил в интервью российским СМИ, которое транслировал телеканал RT.

По словам Лукашенко, он готов рассмотреть вариант с принятием новой конституции.

“Конечно, до того, как мы примем новую конституцию, надо еще раз пройтись по закону о партиях. И хотя бы определиться: если партия, то какая численность должна быть. А так у нас все заявили о партиях, и они зарегистрированы фактически, а партийных билетов практически ни в одной партии нет. А если есть, то численность недобирает. Надо это все упорядочить, а потом переходить к выборам”, – сказал он.

Лукашенко считает, что досрочные президентские выборы должны пройти раньше, чем выборы в парламент.

“Если мы принимаем новую конституцию, то надо прописать там выборы президента. Но отдельно, и я к этому склонен, чтобы провести досрочные президентские выборы. Я это не исключаю. Я впервые вам об этом говорю. По срокам я не говорю. Надо принять конституцию, провести выборы местных органов власти. Если досрочно проводить президентские выборы, то они должны пройти, наверное, раньше, чем парламентские. Все-таки парламент нужно сохранить до того, как появится новый президент. А потом провести по новой конституции (она будет раньше утверждена) парламентские выборы”, – отметил действующий президент Беларуси.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.