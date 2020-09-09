“Душа моя!” Рики Мартин поздравил супруга с днем рождения романтическим фото

09.09.2020, 14:40, Новости дня

48-летний американский певец Рики Мартин разместил в Instagram черно-белое фото с супругом, художником Джваном Йосефом. Мужчины позировали на фоне моря.

“С днем рождения, душа моя! Я так сильно люблю тебя”, – написал Мартин.

На снимке муж обнимает его за плечо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

¡Feliz cumpleaños mi alma! Te amo tanto. *

Публикация от Ricky Martin (@ricky_martin) 6 Сен 2020 в 8:57 PDT

7 сентября Джвану Йосефу исполнилось 37 лет.

Рики Мартин и Джван Йосеф обручились в 2016 году. В январе 2018 года пара узаконила отношения. Мартин и Йосеф воспитывают четверых детей: 11-летних близнецов Маттео и Валентино, дочь Люсию, которая родилась зимой 2019 года, сына Ренна, появившегося на свет в конце октября 2019 года. Детей родили суррогатные матери.