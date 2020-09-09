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09.09.2020, 14:40, Новости дня

9 сентября Кабинет Министров Украины утвердил План приоритетных действий правительства. Об этом проинформировал сайт ведомства.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в документе прописано 690 пунктов, каждый из которых имеет обоснование, исполнителей, срок и индикатор выполнения, а также ожидаемые результаты.

“Это те планы, которые помогут ускорить восстановление экономики и помочь людям”, – объяснил глава правительства.

В числе приоритетов, которые прописаны в плане, Шмыгаль, в частности, назвал работу с Европейским союзом над “промышленным безвизом” и обновлением Соглашения об ассоциации; амнистия капиталов (введение “нулевой декларации”); разработка законопроекта о накопительной пенсионной системе.

Кроме того, в принятом сегодня документе предполагается наработка законопроекта о свободной экономической зоне для IT-отрасли, продление на шесть месяцев после завершения карантина моратория на государственный контроль и проверки бизнеса, стимулирование молодых семей заниматься фермерством, завершение ликвидации Государственной фискальной службы и реформирование таможни, а также другие планы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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