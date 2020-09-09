Последнее прибежище патриотов

09.09.2020, 14:25, Разное

Персоны под санкциями, бизнесмены в розыске и топ-менеджеры госкомпаний. Кто из россиян купил «золотые паспорта» Кипра.

Газета Politis со ссылкой на письмо президента Кипра Никоса Анастасиадиса опубликовала список российских граждан, получивших в 2008–2012 годах в обмен на инвестиции в страну «золотые паспорта» Кипра или гражданство республики. В письме лидерам парламентских партий говорится, что за это время кипрское гражданство получил 141 человек, из которых 34 на момент подачи заявления «входили в группу высокого риска».

До октября 2011 года заявителей, претендующих на получения паспорта, проверяло только министерство финансов Кипра, а после к этой процедуре подключились полиция, Интерпол и Европол. На Кипре действует программа, по которой можно получить паспорт гражданина этой страны в обмен на инвестиции минимум в 2 млн евро в экономику страны и покупку недвижимости. Документ дает право его обладателю въезжать без визы в 156 стран мира, право работать и учиться в Европейском союзе, а также налоговые льготы.

Политически значимые

Большинство бизнесменов в опубликованном списке подавали заявки на получение паспортов в 2011 году, пятеро из них — участники российского списка «Форбс». К «политически значимым лицам» (politically exposed person, PEP) отнесли умершего в 2019 году экс-владельца банка «Уралсиб» Владимира Когана. Кипрские паспорта также получили его супруга Людмила, унаследовавшая активы супруга, что позволило ей войти в список 25 богатейших женщин России, и его дети. Сын банкира Евгений Коган также указан как «политически значимое лицо».

К этой же категории отнесена и супруга экс-главы Банка Москвы Андрея Бородина Татьяна Корсакова. Бородина в РФ признали виновным в растрате более 14,5 млрд рублей и заочно приговорили к 14 годам лишения свободы. Бизнесмен получил убежище в Великобритании.

В список попали и те россияне, у которых «политически значимыми лицами» считаются родственники и деловые партнеры.

Ян Абрамов. Фото: РИА Новости

Например, бизнесмен и муж певицы Алсу Ян Абрамов. В документе под таким статусом указан его тесть Ралиф Сафин — экс-сенатор от Республики Алтай. Кипрские власти также указывают на связь Абрамова с делом о контрабанде товаров на московский Черкизовский рынок.

Еще один обладатель «золотого паспорта» и «политически значимых» партнеров — совладелец металлургической компании Evraz Александр Фролов. В документе указаны его партнеры Роман Абрамович, также обладатель кипрского паспорта, и бывший совладелец «Евраза» Александр Катунин.

В «группу риска» по политическим причинам отнесен и президент группы компаний «Арети» Игорь Макаров. В 2013 году эта компания называлась «Итера» и продала свои газовые активы «Роснефти» за $2,9 млрд, но затем вошла в группу «Новый поток» Дмитрия Мазурова, владевшую Антипинским (Тюменская область) и Марийским НПЗ, а также добывающими активами в Оренбургской области и битумным производством в Нижегородской области.

Глава группы компаний «Арети» Игорь Макаров. Фото: Wikimedia

Макаров указан как причастный к политическому скандалу в Австрии. В 2019 году после публикации видео, на котором якобы племянница бизнесмена встречалась с вице-канцлером Австрии Хайнцом-Кристианом Штрахе и главой парламентской фракции Австрийской партии свободы Йоханном Гуденусом. Предположительно, тогда на встрече обсуждалась покупка доли в крупнейшей австрийской газете Kronen Zeitung, чтобы обеспечить партии «Штрахе» благоприятное освещение перед выборами, взамен на крупные контракты для бизнесмена.

Макаров отрицал причастность к этим событиям и заявлял, что у него нет племянницы, так как он единственный ребенок в семье. Кипрское издание также указывает на контракты предпринимателя с Турцией, не раскрывая подробностей.

Региональные киприоты

В этой же категории указан и Антон Белобрагин — бывший депутат Тульской областной думы, владелец торговой сети Spar и Тульского мясокомбината. Широкую известность имя бизнесмена получило в 2016 году после инсценировки правоохранительными органами его похищения, чтобы задержать заказчиков его убийства.

Еще один бывший региональный парламентарий, купивший паспорт Кипра, Алексей Ушамирский — экс-депутат Самарской губернской думы, совладелец группы компаний «ВИД», занимающейся гостиничным и ресторанным бизнесом. Он упоминается в публикации как связанный с уголовным делом, коррупцией и сообщениями о его причастности к «организованной преступности, торговле людьми и шантажу».

Санкционные бизнесмены

Значительная часть в раскрытом списке обладателей «золотых паспортов» — россияне, связанные с компаниями, попавшими под санкции. Михаил Кузовлев — первый замглавы, член правления госкорпорации ВЭБ РФ. В 2004–2008 годах — управляющий директор кипрской «дочки» ВТБ, фигурировавшей в расследовании, основанном на «Панамском досье». В публикации говорилось о том, что этот банк мог выдавать необеспеченные займы виолончелисту Сергею Ролдугину, которого считают другом президента России Владимира Путина.

Член правления госкорпорации ВЭБ РФ Михаил Кузовлев. Фото: РИА Новости

Кипрское издание также указывает, что в документе вместе с именем Кузовлева есть заметка, что бывший президент Республики Кипр Димитрис Христофиас «крестил одного из детей» банкира.

Представитель Кузовлева 7 сентября заявил, что он отказался от гражданства Кипра в 2018 году при переходе на работу в ВЭБ.

Кузовлев также входил в совет директоров «Роснефти» и комитет по аудиту «Газпрома». Менеджеры структур последнего Алексей Матвеев и Александр Муранов также, согласно публикации, оказались обладателями кипрских паспортов — оба заместители председателя правления Газпромбанка, а также Игорь Шаталов — работавший там же замначальника одного из департаментов.

Игорь Шаталов. Фото: «Газпром»

В списке упоминается и предприниматель Григорий Березкин — владелец группы компаний ЕСН, начинавший бизнес с Романом Абрамовичем и Александром Мамутом. В группу ЕСН также входят и медиа-активы: газеты Metro, «Комсомольская правда», «Деловой Петербург» и холдинг РБК. В документах указано, что он являлся членом совета директоров «Интер РАО «ЕЭС России», на которое наложены санкции.

Владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин. Фото: РИА Новости

Однако, согласно данным раскрытия корпоративной информации, Березкин не входил в совет директоров этой организации, с 2004 года он занимал аналогичный пост в РАО «ЕЭС России», ликвидированной в 2008 году и соответственно не попадавшей в санкционные списки. Владелец группы компаний «Меркурий» Игорь Кесаев, в которую, кроме прочего, входит торговая сеть «Дикси», упоминается в связи с украинскими санкциями, введенными в 2016 и 2018 годах.

Президент группы компаний «Меркурий» Игорь Кесаев с дочерью Илоной Кесаевой во время бала дебютанток журнала Tatler. Фото: РИА НовостиБизнесмены в розыске

В 2011 и 2012 годах паспорта Кипра получили экс-сенатор от Чувашии и совладелец группы «Синтез» Леонид Лебедев и экс-президент «Еврофинанс Моснарбанка» Владимир Столяренко (паспорта Кипра есть у его супруги и дочери), а также бывший вице-президент этого же банка Александр Бондаренко.

В РФ оба заочно арестованы по обвинению в мошенничестве и объявлены в розыск.

Совладелец группы «Синтез» Леонид Лебедев. Фото: РИА Новости

Их дело связано с громким делом бывших сотрудников Управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина, Дмитрия Фролова и Андрея Васильева. Бывший сенатор Лебедев также в розыске по делу о хищении более $200 млн и находится за пределами России.

Обладателем паспорта Кипра местное издание также назвало некоего Сашу Петровского. Указано также, что его прежнее имя Александр Наумович Петровский и он обладатель российского и американского гражданства. Кроме этого, указано, что он был членом советов директоров компаний «Связьинвест» и «Ростелеком» в 2011–2013 годах.

Согласно данным СПАРК, в совет директоров этих компаний входил Александр Наумович Перцовский. Его дата рождения также совпадает с указанной в публикации Politis. Перцовский также экс-председатель правления «Ренессанс капитала» и бывший руководитель российского офиса банка BofA Merrill Lynch.

В конце 2019 года власти Кипра отозвали 26 «золотых паспортов», выданных иностранцам, заподозренным в финансовых преступлениях или связях с правительствами. Сообщалось, что девять из них — паспорта россиян, среди которых упоминался Олег Дерипаска. О 39 россиянах — владельцах «золотых паспортов», ранее сообщал телеканал Al Jazeera. Власти Кипра 3 сентября объявили, что проверят все случаи выдачи «золотых паспортов» за время существования программы по 2020 год.

Владимир Прокушев

корреспондент отдела расследований