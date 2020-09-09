 

Лукашенко сообщил о готовности воевать с Западом для защиты России

09.09.2020, 14:23, Разное

В минувший вторник, 8 сентября, президент дал большое интервью представителям российских СМИ. Одной из главных тем разговора Александра Лукашенко с журналистами стали отношения двух соседних государств – России и Белоруссии.

Глава республики отметил, что если западные страны начнут проявлять агрессию в отношении России, то к конфликту подключатся белорусские военные. “Армия – 60 тысяч штыков, – она вступает в войну”, – подчеркнул Лукашенко.

Также лидер высказался об интеграции России и Белоруссии. По словам политика, соглашение о Союзном государстве, принятое в 1999 году, больше не является актуальным, потому что та эпоха ушла.

Александр Лукашенко добавил, что начал обсуждать с российским коллегой Владимиром Путиным проект дорожных карт, чтобы выработать новые пути интеграции в нынешних условиях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 30 Авг 2020 в 10:24 PDT

Напомним, Александр Лукашенко планирует посетить Москву в ближайшее время. Как сообщает близкий к президенту телеграм-канал “Пул Первого”, поездка может состояться уже на следующей неделе.

Одной из темой переговоров станет экономика. В частности, главы стран обсудят реструктуризацию госдолга Белоруссии перед Россией и стоимость энергоносителей.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Международная реакция на события в Белоруссии

09.07 / Эксперт не исключил введения режима ЧП и переноса выборов в Белоруссии

19.08 / Беременность назвали фактором риска тяжёлого течения коронавируса

30.07 / В Челябинске загорелся недостроенный отель

06.07 / Николай Басков с бутылкой водки напугал фанатов «беззубым» видом

24.07 / Скандалы: Крупнейшие ИТ-компании предупредили об угрозе из-за дела о картеле

11.08 / Apple представит iPhone 12 без 5G в начале 2021 года

30.08 / Прививка жестокостью, иммунитет к страху

23.07 / Ким Кардашьян объяснила, что происходит сейчас с Канье Уэстом, и впервые прокомментировала его психическое здоровье

23.07 / Мнение: Федеральная оккупация Портленда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска