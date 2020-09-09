Samsung, LG и SK Hynix прекратили поставки дисплеев и полупроводников для Huawei

09.09.2020, 14:17, Разное

На рынке мобильных технологий предполагают существование заговора против компании Huawei. Компании LG, Samsung и SK Hynix прекратили поставлять для нее свои дисплеи и полупроводники.

Вследствие санкций со стороны властей Соединенных Штатов китайская корпорация уже понесла значительные убытки. Сейчас стало известно об еще одном шаге, направленном против Huawei, если ранее речь шла только о прекращении поставок полупроводников, то теперь корпорация не получит также дисплеев для своих аппаратов.

Такая ситуация стала результатом политики США, недавно вступил в силу еще один пакет санкций против китайского техногиганта. По новым правилам Huawei не сможет закупать чипсеты для «умных телефонов» высокого класса, а также чипы для управления экранами. Вследствие такого решения прекратили поставки своих товаров и южнокорейские компании LG Display и Samsung Display. Это означает, что фактически один из ведущих на сегодняшний момент производителей смартфонов может остаться без таких важных комплектующих. Также СМИ пишет о сворачивании сотрудничества с Huawei в сфере другого важного для производственного процесса оборудования, например, модулей 5G.

Ситуация, отмечают техноблогеры, выглядит, будто заговор, без продукции Samsung, LG и SK Hynix судьба китайской компании окажется под угрозой. Из-за сложившейся ситуации Huawei могут перейти на аналогичные комплектующие других производителей, Tianma, China Star и Visionox, которые она в экстренном порядке сейчас тестирует. Стоит отметить, что акции IT-гиганта уже заметно пошатнулись из-за неуверенности покупателей в возможности аппаратов в будущем работать полноценно. Пока же в планах Huawei на следующий год остается выпуск порядка полусотни миллионов новых смартфонов.