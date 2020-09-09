Анфиса из «Девчат» раскрыла секреты съёмок культового фильма

09.09.2020, 14:17, Разное

Отечественная актриса и кинорежиссёр Светлана Дружинина, сыгравшая Анфису в «Девчатах», раскрыла секреты съёмок культового фильма. Она поделилась с фанатами в Instagram-аккаунте и своими переживаниями, которые испытывала 59 лет назад.

Кинолента «Девчата», увидевшая свет в 1961 году, до сих пор не утратила своей популярности. Для миллионной аудитории – это добрый и весёлый фильм, а вот Светлана Дружинина рассказала, что за кадром царила далеко не тёплая атмосфера: «Зрителям полюбилась моя Анфиска из «Девчат», а я вспоминаю картину с болью». Актриса объяснила, что весь негатив на съёмках создавал главный герой фильма Илья Ковригин (актёр Николай Рыбников). Звезда советского кино вспоминает, что молодой режиссёр Юрий Чулюкин видел в роли бригадира лесорубов и передовика производства другого актёра, но руководство решило по-своему. «Юра успокойся… Рыбникова и Макарову (телефонистка Надя Ерохина) тебе спустили с высоты…» – шутили коллеги. Они прославились благодаря популярной картине «Высота».

Николай Рыбников считал, что телефонистку на коммутаторе Анфису Павловну должна была играть его супруга, но руководство с этим не согласилось, вот он и злился на всех. Примечательно, что худсовет после просмотра исходного материала, решил убрать из проекта Светлану Дружинину, так как от такой красавицы к маленькой, шустрой и правильной Тосе (Надежда Румянцева) ни один парень не уйдёт. Актриса вспоминает, как за её спиной приглашали на пробы коллег по цеху. Ситуацию разрешил худрук объединения Юлий Райзман: «Не смей менять Дружинину! Вырежи крупные планы и укороти ноги».

Фолловеры прокомментировали, что лучше бы не знали об этих нюансах. Они также подчеркнули, что актёрам в конфликтной атмосфере удалось создать глубокий, лёгкий и добрый фильм.