Ростех собирается выпускать опреснительные установки для южных регионов России

09.09.2020, 14:10, Новости дня

Ростех сообщает о скором начале выпуска опреснительных установок, предназначенных для использования на юге РФ. В РФ есть регионы, где наблюдается острый дефицит пресной воды, зато рядом есть море, отмечают специалисты.

Новые установки отечественного производства позволят решить проблему с поставками питьевой воды. По словам исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко, новые агрегаты способны опреснять любую воду, независимо от степени ее засоленности и загрязненности.

Кроме России, такие установки могут понадобиться и в других регионах мира. Например, в Африке, где много песка, моря, но нет в достаточном количестве пресных водоемов. В процессе очистки из состава можно убрать до 99% солей.