 

Компания Western Digital занижает скорость вращения HDD

09.09.2020, 14:10, Новости дня

В сети появилась информация о результатах тестирования HDD, произведенного в компании Western Digital. Его провел один из пользователей, который вычислил, что максимальная скорость вращения диска, на самом деле, составляет 7200 оборотов в минуту.

Тем временем производитель декларирует всего 5400 оборотов. Эксперты задались вопросом: зачем занижать характеристики выпускаемых устройств, если всем понятно, что от скорости зависит его производительность?

Как пояснили в компании Western Digital, маркировка 5400 RPM означает только класс устройства. На самом деле, оно может вращаться быстрее. Но при этом и уровень шума, и энергопотребление оказываются выше. Такая же ситуация наблюдается на хардах других производителей, отмечают специалисты.



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