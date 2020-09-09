ВЦИОМ: большинство жителей РФ не хотят объединения с Белaрусью

09.09.2020, 14:05, Новости дня

Более 40 процентов жителей России не хотят объединения с Белaрусью и предпочитают добрососедские отношения с ней. Это следует из опроса Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ).

На фоне роста напряженности и массовых протестов в Белaруси россияне не склонны форсировать процесс объединения двух стран , отмечают социологи. За Союзное государство высказались 22 процента респондентов. 17 процентов участников опроса считают, что Белaрусь должна войти в состав России на правах одного или нескольких регионов, один процент опрошенных хотели бы, чтобы Россия вошла в состав Белaруси.

Опрос проводился 20 августа по телефону среди одной тысячи шестисот россиян старше 18 лет.

Договор о Союзе Белaруси и России был подписан президентами двух стран Александром Лукашенко и Борисом Ельциным 8 декабря 1999 года. Документ предусматривает, в том числе, создание единого парламента, общей валюты, унификацию законодательства и государственной символики. Он подразумевает создание единого экономического, внешнеполитического, бюджетного, налогового пространства, объединения энергетических, транспортных, таможенных систем двух стран.

В прошлом году президенты России и Белaруси не исключали подписания соглашения об интеграции двух стран. Называлась даже дата возможного подписания – 8 декабря. Однако на встрече в Сочи главам государств не удалось утвердить план разработанных «дорожных карт» по интеграции.

Позже отношения между Минском и Москвой и вовсе обострились – в частности, из-за споров о ценах на энергоносители, которые Белaрусь закупает у России. Президент Белaруси Александр Лукашенко неоднократно критически высказывался в адрес руководства России.

Согласно данным социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого , если в начале 2019 года за союз с Россией высказывались более 60 процентов жителей Белaруси, то к декабрю эта цифра упала почти до 40 процентов. В то же время усилились проевропейские настроения: число приверженцев вступления Белaруси в Евросоюз возросло с 24 до 32 процентов.