 

Сенат проголосует за пакет помощи в связи с COVID-19 стоимостью 500 миллиардов долларов

09.09.2020, 14:05, Новости дня

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что на этой неделе палата проголосует по законопроекту о помощи в связи COVID-19, после того как переговоры с демократами были прерваны в августе.

Проект республиканцев стоимостью 500 миллиардов долларов, опубликованный во вторник, предполагает финансирование страхования на случай безработицы, ухода за детьми, тестирования на коронавирус, а также предусматривает меры защиты от исков для компаний, школ и церквей, функционирующих во время пандемии.

Республиканские сенаторы назвали непроходным вариантом законопроект стоимостью 1 триллион долларов, одобренный подконтрольной демократам Палатой представителей в июне,

Но их предложение стоимостью 500 миллиардов долларов практически не имеет шансов на одобрение в Палате представителей.



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