Сенат проголосует за пакет помощи в связи с COVID-19 стоимостью 500 миллиардов долларов
09.09.2020, 14:05, Новости дня
Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что на этой неделе палата проголосует по законопроекту о помощи в связи COVID-19, после того как переговоры с демократами были прерваны в августе.
Проект республиканцев стоимостью 500 миллиардов долларов, опубликованный во вторник, предполагает финансирование страхования на случай безработицы, ухода за детьми, тестирования на коронавирус, а также предусматривает меры защиты от исков для компаний, школ и церквей, функционирующих во время пандемии.
Республиканские сенаторы назвали непроходным вариантом законопроект стоимостью 1 триллион долларов, одобренный подконтрольной демократам Палатой представителей в июне,
Но их предложение стоимостью 500 миллиардов долларов практически не имеет шансов на одобрение в Палате представителей.
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