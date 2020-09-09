Охлажденный лосось помогает коронавирусу жить дольше

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09.09.2020, 13:53, Разное

Коронавирус нового типа способен выживать более недели, если находится на поверхности лосося, хранящегося в охлаждненном виде. Такое заявление сделали китайские исследователи после проведения исследования.
В Китае, в том числе в городе Ухань, несколько вспышек COVID-19 было зафиксировано на рынках морепродуктов. Власти в КНР в мае нынешнего года временно запретили импортировать лосось и сняли этот продукт с реализации. По словам ученых, поверхность охлажденной рыбы или же мяса может выступать потенциальным источником передачи инфекции. Позже в Китае заявили, что нет официальных доказательств того, что причиной вспышки COVID-19 стал именно лосось.

Эксперимент с использовани охлажденного лосося показал, что на протяжении двух дней при температуре 25 градусов коронавирус не погибает. Если будет соблюдаться условие 4 градуса со знаком «минус», то его активность сохраняется в течение восьми дней.

Напомним, что вспышка нового типо коронавируса произошла в декабре прошлого года в Китае. Уже в марте ВОЗ объявила пандемию из-за растущего количества случаев заболевания во многих странах мира.



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