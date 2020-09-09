 

Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира

09.09.2020, 13:48, Новости дня

Депутат от норвежской «Партии прогресса» Кристиан Тибринг-Гедде номинировал американского президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за его усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире.

«Я думаю, в своих попытках установить мир между государствами он сделал больше, чем большинство других номинантов на Премию мира», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News слова депутата.

В своем письме Нобелевскому комитету о выдвижении Трампа на премию Тибринг-Гедде заявил, что администрация Трампа сыграла ключевую роль в установлении отношений Израиля и ОАЭ. По его словам, «так как ожидается, что другие страны Ближнего востока последуют примеру ОАЭ, это соглашение может стать переломным моментом, благодаря которому Ближний Восток станет регионом сотрудничества и процветания».

Напомним, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты при посредничестве США заключили договор о нормализации двусторонних отношений. Сделка Израиля и ОАЭ также предполагает свободное посещение мусульманами священных мест Иерусалима, создание посольств в странах и формирование «дорожной карты» по развитию двусторонних отношений.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифа бен Заид Аль Нахайян издал указ об отмене экономического бойкота Израиля.



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