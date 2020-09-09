Лукашенко сказал кто, принял решение о задержании 33 россиян

09.09.2020, 13:48, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что самостоятельно принял решение о задержании 33 граждан РФ под Минском в июле.

«Я говорю [силовикам]: хорошо, тогда придется их задерживать, чтобы не было беды. Задержали», – сказал Лукашенко в интервью российским СМИ, говоря о докладе председателя КГБ Белоруссии Валерия Вакульчика, который говорил об «очень большом риске, и что могут не справиться – отследить [действия 33 человек] и нейтрализовать одновременно».

«Я просто с ними по-человечески обошелся, но я не знаю, зачем они к нам приехали», – передает слова главы республики ТАСС.

Президент также рассказал, как была определена дальнейшая судьба задержанных россиян. «Было бы так, как они бы решили. Если я убежден в том, что они не приехали совершать противоправные действия в Белоруссии. А я не знаю до сих пор», – отметил Лукашенко.

При этом белорусский президент отметил, что больше склонен верить в то, что это была провокация со стороны спецслужб США и Украины.

«Если верить в то, что вы сказали, Украина, американцы и прочее, а я склонен больше в это верить, но не 100%. И, если бы я был убежден – я бы поступил как поступил. Они бы решали, куда ехать», – отметил Лукашенко.

Ранее украинские СМИ сообщили, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации.

Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из числа задержанных обвинил Киев в организации провокации.

Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США.