Крупнейшие оппозиционные партии Черногории договорились о сотрудничестве

09.09.2020, 13:48, Новости дня

Лидеры трех крупнейших оппозиционных коалиций Черногории подписали соглашение о сотрудничестве в будущем руководстве страны по итогам прошедших парламентских выборов.

Документ в среду подписали лидеры коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич, «Мир – наша нация» Алекса Бечич и «Черным по белому» Дритан Абазович.

«Первое – новая демократическая власть в Черногории будет ответственно осуществлять и соблюдать все взятые на себя международные обязательства, усиливать сотрудничество с НАТО, ускоренно, в полной мере и последовательно реализовать все реформы, необходимые для полноправного членства Черногории в ЕС», – передает РИА «Новости» слова Кривокапича.

Второй пункт соглашения – проведение полной деполитизации ключевых институтов власти «ради обеспечения бескомпромиссной борьбы против криминала и коррупции».

Третий – новая демократическая власть будет полностью соблюдать конституцию и не поддержит какие-либо инициативы с целью изменения флага, герба и гимна.

«Четвертое – новая демократическая власть не инициирует процесс отзыва признания независимости Косово», – указал политик.

Стороны также подписали, что «не будут проводить реваншизм» по политическому или любому другом основанию после прихода к власти.

«Шестое – все законы новая власть Черногории будет принимать и рассматривать в соответствии с европейскими стандартами с целью скорейшей интеграции в ЕС», – отметил оппозиционный лидер.

Седьмым пунктом является обеспечение участия во власти партий нацменьшинств вне зависимости от результата выборов.

Лидер партии URA и коалиции «Черным по белому» Дритан Абазович отметил, что постараются официально оформить парламентское большинство в законные сроки до 30 сентября.

Глава «Демократов» Алекса Бечич указал на экономические проблемы, вызванные пандемией COVID-19 и необходимостью новым властям решать проблемы провального туристического сезона и доходов граждан.

Ранее правившая больше 30 лет Демократическая партия социалистов (ДПС) в Черногории признала поражение на прошедших парламентских выборах.

Президент Черногории Мило Джуканович и его Демократическая партия социалистов согласились с результатами парламентских выборов и решили продолжить работу «с оппозиционных кресел».

Напомним, в Черногории, где состоялись парламентские выборы, оппозиция объявила о своей победе и «падении режима» Мило Джукановича. Сам Джуканович не стал признавать поражение до оглашения результатов выборов. Также власти Черногории запретили публиковать данные о рекордно высокой явке на выборах и заблокировали основные оппозиционные порталы в стране.