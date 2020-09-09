Россию предупредили о жестких санкциях за присоединение Белоруссии

09.09.2020, 13:43, Разное

Кремль понимает, что Лукашенко растерял поддержку в белорусском обществе. Подписание с ним договоренностей об интеграции приведет к всплеску антироссийских настроений в республике – Россия не может рисковать, считает Болкунец.

Кроме того, Запад не будет спокойно наблюдать за попытками России поглотить Белоруссию и введет против Москвы новые жесткие санкции, предупредил Болкунец. Россия находится не в том состоянии, чтобы подвергать себя очередным экономическим рискам, считает он.

Эксперт напомнил, что антироссийских настроений среди белорусских протестующих практически нет. Политолог выразил уверенность, что Москва заинтересована в скорейшем разрешении политического кризиса в соседней республике.

Но вести диалог с Александром Лукашенко бесполезно, уверен Дмитрий Болкунец. Нынешний белорусский лидер – недоговороспособен, сказал эксперт в эфире телеканала “Настоящее время”.

Тем временем в Кремле отрицают намерения поглощения Белоруссии. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, тема о слиянии двух стран не стоит на повестке переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко. По данным источников, визит белорусского лидера в Москву состоится 14 сентября.

Россия и Белоруссия на протяжении двух лет пытались согласовать дорожные карты по углубленной интеграции. Камнем преткновения стал вопрос о ценах на энергоносители. Александр Лукашенко считает, что Минск платит за поставляемый Москвой газ слишком дорого и сравнивал цены для Белоруссии и Смоленской области. Кремль увязывает решение вопроса об энергоносителях для Белоруссии с достижением договоренностей по интеграции.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста. По воскресеньям оппозиция собирает большие митинги в разных городах республики. Протестующие собираются у дома правительства и резиденции Александра Лукашенко.