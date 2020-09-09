AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19 в связи с «необъяснимой болезнью» участника

09.09.2020, 13:40, Разное



3

минуты

У одного из добровольцев были обнаружены серьезные симптомы после введения препарата. Исследования будут возобновлены только в том случае, если независимое расследование покажет, что заболевание не было связано с вакцинацией.

Отметим, что препарат, которые разработали ученые Оксфордского университета совместно с британско-шведской фармкомпанией AstraZeneca, имеет тот же механизм действия, что и российская векторная вакцина Sputnik V — безопасный для человека аденовирус шимпанзе (ChAdOx1) генетически модифицирован для кодирования шиповидного белка коронавируса. На британскую вакцину возлагались большие надежды, поскольку она могла выйти на международный рынок одной из первых. В конце июля стало известно, что AstraZeneca заключила сделку с Францией, Италией, Германией и Нидерландами о поставке вакцин по цене $3-4 за дозу.

Как сообщает BBC со ссылкой на данные фармгиганта, в третьей фазе клинических испытаний препарата принимают участие около 30 000 добровольцев из США, Великобритании, Бразилии и Южной Африки. Однако у одного из добровольцев после введения препарата был диагностирован поперечный миелит — воспалительный синдром, поражающий спинной мозг. Это состояние может быть вызвано вирусными инфекциями, однако точную причину заболевания предстоит установить в ходе независимого расследования. Окончательное решение о возобновлении или полном прекращении исследования вынесет Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) в течение нескольких дней.

Несмотря на то, что эта новость очень встревожила международную общественность, оксфордская команда заявила, что подобные явления — далеко не редкость и часть рутины в работе над вакциной. Приостановка клинических испытаний также свидетельствует о том, что фармкомпания очень ответственно относится к вопросам безопасности вакцины, отмечают в AstraZeneca.

«Крайне важно, чтобы подобные данные были открытыми и прозрачными, потому что общественность должна быть абсолютно уверена в том, что эти вакцины безопасными и эффективными, и, как мы надеемся, положат конец пандемии», – цитирует BBC эксперта по контролю за инфекционными заболеваниями, директора Wellcome Trust Джереми Фаррара (Jeremy Farrar).