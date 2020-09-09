Мнение: Грозное русское сопение

09.09.2020, 13:38, Разное

Министры иностранных дел стран "семерки" сделали совместное заявление по поводу ситуации с Навальным, в котором в том числе говорится: "…срочно и в полной мере прояснить, кто ответственен за это вызывающее нападение с отравлением, и, помня об обязательствах России в рамках Конвенции о запрещении химического оружия, привести виновных к ответственности…"

Тактика "вы все врете" в очередной раз не сработала – Германия, а за ней и "семерка" просто проигнорировали попытки Кремля спрятаться в домике. Фирменный стиль Путина – по любому неясному поводу прятаться в норке – больше не производит никакого впечатления. "Грозное русское молчание", более похожее на сопение, из кустов никого не пугает – уже давно понятно, что за ним всегда прячется банальная трусость и нежелание отвечть ни за что.

Для Путина, кстати, совместное заявление "семерки" по Навальному выглядит не очень еще и в том смысле, что теперь Навальный внезапно стал политиком, которого признают в мире. Стиль Путина – игнорировать проблему – в случае с Навальным не сработал тоже. Путин всегда предельно тщательно избегал упоминать его фамилию, примерно как древние славяне крайне не любили вслух называть медведя медведем, давали ему имена вроде "Михайло Потапыч", "косолапый" и прочие в надежде, что страшный зверь не услышит, не отзовется и не придет. Но древним простительно, а вот Путин с его комплексами всегда выглядит смешно. Психологи говорят, что подобные комплексы характерны для детей, которых в детстве лупцевали почем зря. И очень часто из них вырастают трусливые, подозрительные, лживые и крайне злобные взрослые. Кого-то это очень напоминает.

Теперь можно принимать или не принимать Навального, но не учитывать, что он признан ведущими странами в качестве политика, причем альтернативного Путину, уже невозможно. Правда, неясно, в каком состоянии он выйдет из Шарите. Впрочем, у нас уже была примерно похожая история с Ельциным, который тоже стал лидером оппозиции не в последнюю очередь потому, что был принят и признан на Западе в качестве такового. Тот факт, что в итоге Ельцин правил, изредка приходя в сознание из алкогольной комы, никого не беспокоил. В этом плане здоровье Навального перестает играть определяющую роль: моргает – уже хорошо. В политике определенный цинизм – штука неизбежная.

Для постпутинской России альтернатива Путину уже есть. Как обычно бывает, сам диктатор приложил титанические усилия, чтобы ее создать буквально из ничего, хотя на самом деле он имел в виду прямо противоположный результат. Теперь, когда Навальный стал вполне официально признанным на Западе политиком, игнорировать его Кремлю будет крайне сложно. Кстати, после вчерашней истории с белорусской Колесниковой, где она продемонстрировала ум и откровенную смелость и бесстрашие, можно сказать, что Лукашенко тоже приложил все усилия, чтобы сделать альтернативу себе любимому. Все диктаторы похожи друг на друга, все делают одни и те же глупейшие ошибки и просчеты.

В содержательной части заявление "семерки" вполне очевидно – мы какое-то время подождем, но если вы продолжите нести дичь и ахинею, то мы будем вынуждены реагировать. Кстати, какой именно будет реакция, в целом уже понятно – Запад может принять коллективное решение по Северному потоку-2 (благо, его и так уже невозможно завершить), а также по другим экспортным возможностям Кремля. На дворе кризис, поэтому выбор: кто за все заплатит, вполне разумен.