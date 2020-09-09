Мнение: Чего социалисты не понимают про капитализм

09.09.2020, 13:29, Разное

Наткнулся на Дзене на комментарий, получивший несколько сотен плюсов от публики. Пожалуй, такие реплики могут вызвать поддержку только в странах, народы которых провели несколько десятилетий под властью красных вождей, из-за чего потеряли способность мыслить трезво. Цитирую:

Чтобы стать чуть богаче остальных, надо кого-то обобрать. Абсолютно любой хозяин бизнеса думает, что он платит зарплату из своего кармана. О том, что его карман набивают именно его работники (в СССР их называли трудящимися – почувствуйте разницу), он не думает. Люди для него превращаются в ресурс. А что делают с ресурсом? По максимуму использовать, оставшийся шлак — выбросить…

Давайте выключим фанатизм социалиста и посмотрим на ситуацию без готтентотской двойной морали, согласно которой воровать скот у соседа — хорошо, а быть обворованным — плохо. Просто перепишем эту фразу так, как её мог бы произнести очень глупый капиталист:

Абсолютно любой работник думает, что он сам зарабатывает свою зарплату. О том, что деньги ему платит владелец фирмы (в СССР их называли спекулянтами — почувствуйте разницу), он не думает. Фирма для него превращается в ресурс. А что делают с ресурсом? По максимуму использовать, оставшийся шлак — выбросить…

Я постоянно читаю упрёки: капиталист норовит заплатить поменьше, капиталист не вникает в личные проблемы работника, в случае чего капиталист просто увольняет раненую птицу.

Упрёки вполне справедливы: в то время как некоторые владельцы фирм относятся к сотрудникам как к родственникам, стараясь обеспечить им комфорт на рабочем месте и помогая периодически в сложных ситуациях, большая часть бизнесменов предпочитает сугубо деловой подход: я плачу тебе деньги, ты делаешь мне работу.

Вместе с тем социалистам почему-то не приходит в голову, что и наёмные работники руководствуются ровно той же логикой! Работник норовит устроиться на зарплату повыше, работник не вникает в проблемы фирмы, в случае чего работник просто увольняется и машет с берега ручкой тонущему кораблю. Место работы для него в общем случае — просто ресурс, с которого он получает деньги.

Социалисты не понимают, что у стола есть две стороны, и что наёмный работник ровно так же ищет выгоду, как и его наниматель, так как в их извращённой картине мира всё устроено иначе: есть хозяин, бесцеремонно распоряжающийся чужими судьбами, и есть его питомцы, которые находятся на положении полурабов, и которые даже в мыслях не могут представить себя равными хозяину.

Капиталистический мир — это договоры между равными. Когда инженер приходит устраиваться на завод, он ведёт себя примерно так же, как и при продаже газонокосилки своему соседу по садоводству. Инженер запрашивает условия получше, а завод, в свою очередь, хочет получить максимум за свои деньги. Обе стороны руководствуются собственными интересами и считают это справедливым. В итоге сторонам обычно удаётся прийти к взаимовыгодному компромиссу, по итогам которого инженер получает не самую высокую, но и не самую низкую зарплату.

Вот это равенство, возможность перейти из отношений «хозяин — раб» в отношения «свободный — свободный», как раз и отличает капитализм как от социализма, при котором условный инженер является безусловно подчинённым существом, так и, например, от феодализма, при котором крестьянин очевидно не может на равных договариваться с дворянином.

Мои соображения очевидны, и каждый социалист, пожалуй, много раз слышал стандартный ответ на свои поношения «ищущих выгоду» капиталистов: «а ты что же, выгоды не ищешь? В магазине норовишь заплатить за еду побольше, а при устройстве на работу требуешь платить тебе половину обычной зарплаты?».

Социалисты отмахиваются от этих реплик, как от издевательских, так как у них и в мыслях нет поставить себя на один уровень с капиталистами. Социалист считает себя слабым и беспомощным существом, типа ребёнка, у которого злые буржуи могут отнять столько конфет, сколько захотят. Серьёзные вопросы в духе «что же ты согласился работать за эту зарплату» или «что же ты сам не откроешь свой бизнес» выглядят для социалистом таким же издевательством, как вопрос «что же ты сам не заработаешь себе на еду», адресованный восьмилетнему ребёнку.

К счастью, ситуация меняется к лучшему, что видно хотя бы по персоналу кафе и ресторанов. Если в советских ресторанах официанты имели только два режима работы, — или лебезить перед клиентами, или хамить им, — то сейчас официанты общаются на равных, с вежливым достоинством, даже с откровенно бедными или богатыми клиентами. Сказать спасибо за это нужно капитализму, который даёт по умолчанию всем людям равные, не зависящие от должности или происхождения права.

Понятно, что равные права не означают равных возможностей: богатый или влиятельный человек может значительно больше, нежели бедный и никому не известный. Тем не менее при капитализме слово «рабочий» звучит гордо. Когда условный Дональд Трамп нанимает на работу условного чистильщика вентиляции, они заключают честную сделку, при этом никто не удивляется, когда чистильщик или выдвигает свои собственные условия по зарплате, или отказывается от предложений, которые его по каким-то причинам не устраивают.