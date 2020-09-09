 

На избирательные участки во время местных выборов пойдут 59% украинцев – опрос

09.09.2020, 13:20, Новости дня

59% украинцев готовы принять участие в голосовании на местных выборах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг”. 

19% опрошенных заявили, что шансы на их участие в голосовании оцениваются “как 50 на 50”. Еще 7% респондентов заявили, что вероятно придут на участки, 14% считают это маловероятным. 

Инфографика: ratinggroup.ua

При этом 56% опрошенных считают, что ситуация на региональном уровне после местных выборов не изменится. 27% ожидают улучшения, 8% ждут ухудшения. Еще 9% респондентов затруднились с ответом. 

Открытые списки, второй тур, гендерные квоты. Как будут проходить местные выборы 2020 по новому законодательству. Главное

Опрос проводили в период с 29 августа по 3 сентября методом CATI – телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе исследования опросили 10 тыс. человек старше 18 лет по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Ошибка репрезентативности исследования – не более 1,0%.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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