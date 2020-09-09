Лукашенко объяснил, зачем вышел на публику с автоматом

09.09.2020, 13:08, Новости дня

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что вышел из вертолета с автоматом в руках во время протестов 23 августа, чтобы продемонстрировать собственную храбрость.

«Я показал, что я на месте, и я не трус, и я не боюсь», – цитирует Лукашенко ТАСС.

Он отметил, что за час до его появления в соцсетях появилась информация о том, что он якобы бежал из страны, и Лукашенко захотел ясно продемонстрировать, что эти сообщения не соответствуют действительности.

Напомним, 23 августа колонна протестующих подошла к резиденции Лукашенко в Минске, после чего на территории Дворца Независимости сел вертолет.

Позже в Сети появилось видео, где Лукашенко в бронежилете выходит из вертолета, после чего направляется в сторону резиденции. В руках у него автомат Калашникова без магазина с патронами. Главу республики сопровождал молодой человек в военной экипировке и с оружием в руках – предположительно, 15-летний сын Николай. При этом на подлете к резиденции Лукашенко заявил, что митингующие «как крысы разбежались».

Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем автомат президенту Белоруссии.