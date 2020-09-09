 

Лукашенко объяснил, зачем вышел на публику с автоматом

09.09.2020, 13:08, Новости дня

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что вышел из вертолета с автоматом в руках во время протестов 23 августа, чтобы продемонстрировать собственную храбрость.

«Я показал, что я на месте, и я не трус, и я не боюсь», – цитирует Лукашенко ТАСС.

Он отметил, что за час до его появления в соцсетях появилась информация о том, что он якобы бежал из страны, и Лукашенко захотел ясно продемонстрировать, что эти сообщения не соответствуют действительности.

Напомним, 23 августа колонна протестующих подошла к резиденции Лукашенко в Минске, после чего на территории Дворца Независимости сел вертолет.

Позже в Сети появилось видео, где Лукашенко в бронежилете выходит из вертолета, после чего направляется в сторону резиденции. В руках у него автомат Калашникова без магазина с патронами. Главу республики сопровождал молодой человек в военной экипировке и с оружием в руках – предположительно, 15-летний сын Николай. При этом на подлете к резиденции Лукашенко заявил, что митингующие «как крысы разбежались».

Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем автомат президенту Белоруссии.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Волонтеру Конституции предложили замуж во время голосования

24.08 / Добровинский подтвердил назначение Пашаева адвокатом Ефремова

12.07 / В Германии вооруженный луком и стрелами бездомный отобрал оружие у полицейских

01.08 / Турция и Азербайджан начали совместные учения

17.08 / Дочь Кира Булычева: Отец всегда относился к КГБ крайне отрицательно. Товарищ Попов потерпел неудачу с его вербовкой

22.08 / Le Figaro – «потеря уважения к власти» — мэры французских городов всё чаще становятся жертвами агрессии

31.07 / Правительство Кипра: Путин обещал помочь урегулировать спор о добыче энергоресурсов

29.07 / Собчак высмеяла кадры задержания россиян в Белоруссии

22.08 / Лукашенко поручил закрыть все бастующие предприятия в Белоруссии

04.08 / Трамп сделал новое заявление о продаже TikTok

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска