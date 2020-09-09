 

Песков рассказал о выступлении Путина на Генассамблее ООН

09.09.2020, 13:08, Новости дня

Президент Владимир Путин не поедет в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН, как и другие главы государств, но запишет видео выступления, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Не только президент Путин не поедет в Нью-Йорк, а, собственно, практически никто сейчас не готов ехать в Нью-Йорк, и в этой связи председательствующая сторона приняла решение выступить с инициативой, чтобы главы государств и правительств записали свои выступления, и выступления будут опубликованы на Генассамблее», – цитирует РИА «Новости» Пескова. 

Он подчеркнул, что голос президента РФ будет звучать на Генассамблее в этом году. 

Ранее Песков заяви, что Путин не полетит в Нью-Йорк на Генассамблею ООН из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в США, он выступит в формате видеосвязи. Заявление российского лидера в рамках 75-й сессии Генассамблеи намечено на 22 сентября. Неделя высокого уровня должна пройти с 21 по 29 сентября. 

22 сентября планируется выступление президента Бразилии Жаира Болсонару, затем следует речь лидера США Дональда Трампа. После этого должны выступить лидеры Турции, Китая, Чили и Кубы. Под седьмым номером значится лидер Российской Федерации.

В мае генсек ООН Антониу Гутерреш предложил провести Генассамблею ООН в сентябре без личного участия лидеров государств, глав правительств и министров стран из-за пандемии коронавируса.



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