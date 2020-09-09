Эксперты рассказали о том, как Apple обеспечивает своим приложениям максимальный рейтинг

09.09.2020, 12:53, Новости дня

Как сообщила Financial Times со ссылкой на экспертов, компания Apple искусственно создает условия, при которых пользователи «голосуют» за разработанные в компании приложения и обеспечивают им наивысший рейтинг популярности.

Эти методы довольно просты, но эффективны, отмечают специалисты. Например, если вы установили на своем устройстве банковское приложение, вас попросят оценить качество его работы только в день начисления зарплаты или поступления каких либо других средств. Если речь идет об игре, то оценку попросят поставить геймерам, набравшим большое количество очков.

Люди даже не задумываются над тем, что их мнением манипулируют, и на автомате ставят пять звездочек приложениям, которые этого вовсе не заслуживают.