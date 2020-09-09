В Беларуси задержан член Координационного совета Максим Знак

09.09.2020, 12:50, Новости дня

Белорусский оппозиционный политик Максим Знак был задержан в среду людьми в штатском и в масках, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на его соратников.

Сообщению о задержании Знака предшествовало аналогичное исчезновение в понедельник Марии Колесниковой – одного из лидеров массовых протестов против президента Александра Лукашенко, которые сотрясают его правительство после спорных выборов 9 августа.

Знак был последним членом оппозиционного Координационного совета, продолжавшим работу внутри Беларуси, не считая лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич.