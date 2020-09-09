Польша призвала Германию остановить строительство «Северного потока – 2»

09.09.2020, 12:50, Новости дня

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в среду призвал Германию остановить строительство газопровода «Северный поток – 2», поскольку Варшава видит в нем угрозу стабильности региона.

Подводный трубопровод «Северный поток – 2», по которому предполагается доставлять газ из России в Германию, завершен на 90 процентов. Планируется, что он будет введен в эксплуатацию в следующем году, но германские политики заявили, что они могут отказаться от поддержки проекта после предполагаемого отравления ведущего критика Кремля Алексея Навального, который находится на лечении в Германии.

«Эта реакция должна, прежде всего, привести к прекращению работ по "Северному потоку – 2", который укрепляет мощь России, помогает президенту [Владимиру] Путину наращивать военную мощь, помогает запугивать другие страны», – заявил Моравецкий, выступая на общественном радио.

«Нашим западным соседом является Германия, без которой этот проект не имеет смысла, – продолжил премьер-министр. – Я призываю их посмотреть, что происходит в Беларуси, что происходит в Украине, оценить риск, который создаст завершение этого проекта в Украине».

Польша, которая импортирует большую часть потребляемого ею газа из России, давно выступает против «Северного потока – 2», утверждая, что это укрепит и без того доминирующие позиции Москвы на газовом рынке региона.