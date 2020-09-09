 

Кремль раскрыл формат ежегодной пресс-конференции Путина

09.09.2020, 12:48, Новости дня

Ежегодная пресс-конференция президента Владимир Путина по итогам года планируется пока в очном режиме, не исключены корректировки, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Мы пока планируем ее в живом формате. Но мы, конечно, не исключаем каких-то корректировок, но пока планируется как обычно – заключительная пресс-конференция, ежегодная, которая проводится во второй половине декабря», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Ранее в среду Песков заявил, что «прямая линия с Владимиром Путиным» в традиционном формате в 2020 году не состоится, ее элементы планируется добавить в большую пресс-конференцию президента РФ в декабре 2020 года.



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