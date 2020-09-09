В РФ стартовала третья фаза клинических исследований вакцины «Спутник V»

09.09.2020, 12:48, Новости дня

Третья фаза клинических исследований вакцины против нового коронавируса «Спутник V» стартует в РФ 9 сентября, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Сегодня стартует параллельно третья фаза клинических исследований по вакцине [от коронавируса], созданной первой в мире в Российской Федерации», – передает ТАСС слова Мурашко на Всероссийской научно-практической конференции «Кардиология на марше!».

Он также отметил, что РФ – первая в мире страна, которая также запускает информационный ресурс и приложение по сопровождению лиц, которые будут провакцинированы от коронавируса.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.