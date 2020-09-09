Опубликованы подробности биографий кандидатов от «Умного голосования» в Томске

09.09.2020, 12:48, Новости дня

Проект «Фонд бабла с коррупцией» опубликовал некоторые подробности из биографий кандидатов на предстоящих выборах в Томске от оппозиции, получивших поддержку «Умного голосования» блогера Алексея Навального.

Так, кандидат в депутаты Думы Томска Александр Цин-Дэ-Шань является владельцем сети спортивных клубов «Power Club» в Томске и председателем автономной некоммерческой организации «Время быть сильным!». Цин-Дэ-Шань не имеет никакого опыта ведения избирательных кампаний, поэтому его нельзя считать сильным кандидатом на выборах, пишет «Фонд бабла с коррупцией».

Еще один кандидат Артем Канарев, выдвинутый от партии «Яблоко», в 2017 году работал в штабе Навального в Томске. В 2019 году опробовал собственные силы на выборах Совета депутатов Зональненского сельского поселения по многомандатному округу, но занял последнее, девятое место.

Отмечается, что Канарев координировал работу регионального отделения организации-иноагента «Голос», которое в 2013 году Минюст внес в реестр НКО – иностранных агентов. В Сети имеются сведения о его задержании в составе наблюдателей движения.

Кандидат в депутаты Гордумы Томска Ксения Фадеева с 2017 года является координатором Томского штаба Навального.

«Фадеева очень ревностно относится к оценкам своей политической деятельности и не приемлет никакого инакомыслия, в связи с этим, она часто удаляет на своей странице комментарии несогласный с ее позицией пользователей», – отмечает «Фонд бабла с коррупцией».

В сервисе Ask.fm Фадеева утвердительно ответила на вопрос одного из пользователей о том, можно ли оправдать убийство. С момента регистрации в качестве кандидата на выборы Фадеева агитирует только против «господства» «Единой России» и ее депутатов в Томской Гордуме. При этом никакой иной программы реальных мер по улучшению жизни жителей города она не представила.

В мае 2018 года во время несогласованной протестной акции Фадеева была привлечена к ответственности по ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновении распоряжению сотрудника полиции». По решению суда она была арестована на 10 суток.

Еще один кандидат Инга Первушина несмотря на то, что отстаивает оппозиционные интересы и всячески критикует власть, это не мешает ей фактически жить за счет государственных контрактов. В частности, компания ООО «Уют Тепло Комфорт», в которой Инга занимает должность директора и учредителя, заключила государственные контракты с Муниципальными автономными и образовательными учреждениями на сумму 941,8 тыс. рублей.

В августе в Сети появился сайт, на котором опубликована информация, разоблачающая результаты «Умного голосования» блогера Алексея Навального.