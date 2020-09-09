Брат Кейт Миддлтон во второй раз отменил свадьбу

09.09.2020, 12:45, Разное

Covid-19 сорвал планы на свадьбу у многих знаменитых пар: в их числе, например, Кэти Перри и Орландо Блум, Наталья Водянова и Антуан Арно, Дженнифер Лопес и Алекс Родригес, Эмма Стоун… Было, впрочем, немало и тех, кто решился пожертвовать пышным торжеством в пользу праздника в узком семейном кругу: в частности, принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци, Крессида Бонас, а также российские знаменитости – Таисия Вилкова, Светлана Бондарчук и другие. Обменяться клятвами любви и верности этим летом планировал и брат Кейт Миддлтон – Джеймс. В октябре прошлого года он объявил о помолвке с Ализе Тавене, все было почти готово, но пандемия вынудила их скорректировать планы. Сначала Джеймс объявил о переносе свадьбы в марте, а на днях упомянул в посте о том, что и вторая их попытка сыграть торжество не увенчалась успехом.

Год прошел с того момента, как я попросил Ализе выйти за меня… Какой же это был год! Два переезда, самоизоляция, две попытки сыграть свадьбу, новая собака, запуск компании @ella.co, сбривание бороды и многое другое. Но лучшее – это то, что все эти моменты я разделил с тобой @alizeethevenet, и я с нетерпением жду следующих приключений, которые приготовило нам будущее.

Этот пост Джеймс сопроводил серией фотографий из их с Ализе отпуска на Сицилии:

Мы сбежали в Италию, чтобы поплавать в море, съесть много пасты и выпить много вина, и теперь мы вновь готовы покорять мир.

Своей возлюбленной, 29-летней Ализе Тавене, 32-летний Джеймс Миддлтон сделал предложение в прошлом году, надев на безымянный палец невесты кольцо с сапфиром, очень похожее на кольцо принцессы Дианы, которое принц Уильям надел на палец Кейт во время их помолвки. Сыграть свадьбу пара планировала этим летом. Приглашения на церемонию получили не только британские родственники Джеймса и его друзья, но и французские гости – со стороны невесты. Однако пандемия COVID-19 разрушила все планы пары на веселую англо-французскую свадьбу.

Они предпочли подождать, пока все их гости смогут – и будут счастливы – присутствовать на церемонии, -пояснили инсайдеры.

Напомним, с Ализе Тевене, уж очень похожей на его прежнюю девушку, актрису Донну Эйр, Джеймс познакомился в прошлом году в клубе South Kensington. В заведение брат герцогини Кембриджской по обыкновению пришел со своим коккер-спаниэлем по кличке Элла. Девушка не смогла устоять, чтобы не погладить собаку. А дальше было все как в романтичных фильмах:

После того как Ализе вернулась к своему столику, Джеймс попросил официанта дать ей записку со словами: “Я никогда обычно не делаю этого, но не хотите ли вы пойти со мной выпить?” И втайне от нее оплатил ее счет. Через несколько недель они пошли на свидание. И только тогда Ализе узнала, кто Джеймс такой, – рассказывали в интервью друзья Миддлтона.

В январе этого года Джеймса и Ализе видели во время семейного отдыха на карибском острове Сент-Бартс. Не замечая папарацци, они наслаждались друг другом и целовались.

Об Ализе Тевене известно не очень много. В Великобританию девушка переехала шесть лет назад. До этого жила в Чили, Индонезии и Бельгии, поэтому уверенно говорит на четырех языках. У нее есть степень магистра в области инвестиций и финансов из Лондонского университета королевы Марии. А теперь еще и самый завидный жених Лондона.

До знакомства с Ализе Джеймс пять лет встречался с телеведущей Донной Эйр. В январе 2018 года они приняли решение расстаться.