Меган Маркл и принц Гарри выпустили райдер для своих появлений: высокий ценник, согласованные вопросы и другие детали

09.09.2020, 12:45, Разное

После своего выхода из состава британской королевской семьи, который получил название “Мегзит”, Меган Маркл и принц Гарри стали все чаще выступать как независимые спикеры, чье участие в мероприятии сразу придает последнему больше веса. Особенно в этой сфере отличилась Меган: летом она приняла участие в видеоконференции некоммерческой организации When All Women Vote, учрежденной в 2018 году экс-первой леди Мишель Обамой. А в конце августа взяла большое интервью у известной феминистки Глории Стайнэм. Однако, как оказалось, в подобной деятельности пара участвует не только по зову сердца и всегда четко проговаривает условия своего появления. В распоряжении британского издания The Telegraph оказался даже приблизительный райдер пары – список требований, обязательных к исполнению. Хотите заполучить Меган и Гарри на свое шоу, форум или фестиваль? Тогда читайте дальше.

– Сумма гонорара, который будет выплачен паре за их появление, всегда обговаривается заранее. И гонорар этот наверняка довольно высок, учитывая то, во сколько киноиздания оценили недавнюю выгодную сделку пары с онлайн-гигантом Netflix. А теперь, по предположениям репортеров The Telgraph, Меган и Гарри смогут потребовать по 1 миллиону долларов за одну речь.

– Герцог и герцогиня Сассекские имеют право самостоятельно выбрать того, кто будет представлять их публике, а также утвердить личность модератора.

– Пара будет тщательно следить за финансовыми транзакциями – то есть гонорар им можно будет выплатить лишь с официальных счетов приглашающей их организации.

– Меган и Гарри нужно будет знать точный список всех участников мероприятия и описание того, что они собой представляют. То же самое касается и спонсоров и инвесторов, которые помогли организовать событие.

Меган Маркл и принц Гарри

– Если во время их выступления будет звучать какая-то музыка или же показан предложенный организаторами ролик, пара также предпочитает узнавать об этом заранее. “Что увидит спикер перед своим выступлением? Что увидит перед выходом спикера публика?” – задается вопросами формуляр с требованиями Гарри и Меган.

– Герцог и герцогиня Сассекские желают знать и то, по каким именно каналам связи будет транслироваться их выступление – по-видимому, чтоы избежать технических проволочек и плохого изображения.

Все вышеперечисленные требования стали известны благодаря агентству из Нью-Йорка Harry Walker Agency, с которым пара недавно заключила контракт. Именно эта компания теперь будет отвечать за появления Гарри и Меган на общественно-значимых мероприятиях.