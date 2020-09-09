 

«Яндекс.Такси» выдаст Ефремову купон на 8 лет бесплатных поездок

09.09.2020, 12:36, Разное

Крупнейший агрегатор добровольно предоставит Михаилу Ефремову бесплатные услуги только после полного отбытия срока. Инициативу частной компании уже поддержали ФСИН и ГИБДД.

– Наша компания решительно осуждает вождение транспортных средств в нетрезвом виде. Вся страна наблюдала за громким процессом с участием известного актера, но никто не задался вопросом: как будет жить Ефремов после выхода из тюрьмы? Как он будет добираться на съемки, в театр? Мы видим, как общество отворачивается от преступника, и хотим протянуть Михаилу руку помощи. Если Ефремов полностью раскается, можем предоставить бесплатный вход и на «Яндекс.Музыку», — сообщил пресс-секретарь «Яндекс.Такси» Борис Беговой.

В «Яндексе» отмечают, что купон будет персональным, бесплатные услуги будут недоступными для родственников или коллег актера. Также действие клиентской карты Ефремова ограничит сеть алкогольных магазинов «Красное и Белое».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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