Лауреат Нобелевской премии осудила россиян за молчание во время протестов в Белоруссии: Народ растаптывают

09.09.2020, 12:23, Разное

Писательница рассказала, что лишилась всех друзей-единомышленников из Президиума совета. Одних протестующих отправили в тюрьму, других выслали за границу. 9 сентября задержали последнего главу оппозиции – Максима Знака.

“У нас похитили страну, похищают лучших из нас” – заявила Алексиевич. При этом литератор отметила, что на их места придут сотни других демонстрантов. По ее словам, против действующего режима восстала вся страна.

Главная цель протестующих – диалог с нынешней властью. Но президент не воспринимает всерьез требования оппозиции. Он не хочет разговаривать с людьми, которые каждый день выходят на улицы.

В заключение Алексиевич обратилась к “русской интеллигенции”. Литератор пожаловалась, что только единицы поддержали акции протеста. “Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ?”, – возмутилась она.

Напомним, Светлана Алексиевич – знаменитая белорусская писательница. Автор книг “Чернобыльская молитва”, “Цинковые мальчики” и “У войны не женское лицо”. В 2015 года она получила Нобелевскую премию за свое творчество.

Акции протеста начались в Белоруссии после оглашения итогов выборов президента. Многие граждане остались недовольны тем, что победу одержал действующий лидер Александр Лукашенко.

В ряде городов митинги жестко подавлялись сотрудниками силовых ведомств. Десятки протестующих попали в больницы после зверских избиений. Известно о семи погибших.