Мнение: Тактика нейтралитета

09.09.2020, 12:17, Разное

Протесты жителей Хабаровского края против ареста экс-губернатора Сергея Фургала «потеряли немалую часть энергии и оказались постепенно выдавлены из политического мейнстрима» и в результате превратились в «фоновое событие». Об этом говорится в докладе фонда «Петербургская политика». По мнению экспертов, взятая на вооружение в Хабаровске тактика нейтралитета по отношению к протесту в ожидании его исчерпания в целом принесла результат.

Здесь, конечно, нужда выдается за добродетель. "Тактика нейтралитета" была "взята на вооружение" не от большого ума, а банально из-за нехватки ресурса на подавление бунта. Проще говоря – в стране нет такого количества карателей, чтобы защищать путинский фашизм везде с одинаковым рвением. Поэтому и приходится надувать щеки и изображать "тактику" там, где нет ничего.

С другой стороны, если у человека что-то болит, причем болит серьезно и без дураков, то самое глупое – это "тактика нейтралитета" к болезни. Она просто перейдет из острой стадии в хроническую и будет побаливать, а потому можно будет ее игнорировать. До поры до времени. А потом неизбежно случится новая острая стадия – и наверняка более серьезная, чем в первый раз.

Но пока не очень болит, то можно смело плюнуть и утешить себя мыслью, что проблема решилась сама собой.

То, что путинский режим туп как пробка, и просто неспособен адекватно реагировать на угрозы и противоречия, известно давно. Будь иначе – в стране не набухала бы катастрофа. Но он такой, какой есть – руководство страны сплошь троечники и шантрапа, вертикаль подобрана соответственно им. Чего еще ожидать от этой публики?