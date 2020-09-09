Лукашенко пропустил Россию при усилении охраны госграницы Белоруссии
09.09.2020, 12:08, Новости дня
Белоруссия усилила охрану государственной границы по всем направлениям, кроме России, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Да, у нас полностью, по всему периметру кроме России, у нас же с Россией границы практически нет, кроме административной. А так конечно, сохраняется (усиление охраны), и даже мы усилили на украинском направлении границы. И не зря, судя по сегодняшней ночи», – сказал Лукашенко в интервью российским телеканалам.
По словам белорусского президента, никакой дестабилизации в республике нет.
«В воскресенье у нас иногда люди ходят по улицам. Поэтому, вот ответ на мой вопрос: никакой дестабилизации в стране нет, и, знаете, если бы не внешний фактор, и этого б не было», – сказал он.
Лукашенко подчеркнул, что в стране чистота, аккуратность и спокойствие, «несмотря на отдельные там хождения и прочее»,
Ранее Лукашенко заявлял, что запад оказывает очевидную военную поддержку белорусской оппозиции, об этом свидетельствует передвижение войск НАТО к границам республики.
До этого президент сообщал, что белорусские военные отреагируют на нарушение рубежей страны без предупреждения. Также Лукашенко заявил, что принял самое серьезное решение за 25 лет – о приведении всех основных частей вооруженных сил Белоруссии в полную боевую готовность.
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