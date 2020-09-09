В Новгородской области произошла вспышка инфекционного заболевания среди школьников

09.09.2020, 12:08, Новости дня

Нескольким десяткам учеников школы в Новгородской области потребовалась медицинская помощь, где во вторник был зафиксирован 131 случай инфекционного заболевания, риска для жизни и здоровья детей нет, сообщила заместитель председателя правительства региона Анна Тимофеева.

«На вчерашний день 59 детей обратились за медицинской помощью, по всем остальным семьям сегодня будет активный медицинский патронаж Шимской ЦРБ. <…> Риска для жизни и здоровья [заболевших] нет», – цитирует Тимофееву ТАСС.

В пресс-службе регионального правительства добавили, что на 9 сентября из 59 обратившихся к врачам двое госпитализированы в больницу Великого Новгорода, у них наблюдается рвота и диарея. Тимофеева пояснила, что их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Другие дети находятся в удовлетворительном состоянии, их лечат на дому.

У всех детей взяли анализы на все основные виды инфекций, включая коронавирус. На месте работает главный педиатр области, Роспотребнадзор инициировал расследование случившегося.

Школу, где учатся 570 детей, закрыли на карантин минимум на неделю, учеников перевели на дистанционное обучение. Также на время сменили подрядчика, занимавшегося питанием детей в филиале шимской школы в селе Подгощи, где в начальных классах учатся 20 детей.

«Питание будет организовано силами пищеблока учреждения соцзащиты», – отметила Тимофеева.

Глава региона Андрей Никитин отметил, что главное – организовать максимально комфортные условия для дистанционной учебы и установить причины появления инфекции.

«Для всех, кто учится в этой школе, необходимо организовать максимально комфортный режим обучения с учетом заключений Роспотребнадзора и по возможности вернуть школу в нормальный режим работы. И, конечно, как можно скорее разобраться в том, что произошло и кто будет нести ответственность», – сказал он.

131 случай инфекционного заболевания в шимской средней школе в Новгородской области установили во вторник. 47 заболевших – ученики начальной школы, 84 – основной.

На минувшей неделе в Минпросвещения отмечали, что в РФ зафиксированы лишь единичные случаи инфицирования детей коронавирусом в школах.