 

САП официально сообщила стороне защиты о закрытии дела “Роттердам плюс” – адвокат

09.09.2020, 12:00, Новости дня

Специализированная антикоррупционная прокуратура официально сообщила стороне защиты о закрытии дела “Роттердам плюс” в связи с отсутствием состава преступления. Об этом написала в Facebook адвокат Ирина Одинец и опубликовала копию соответствующего постановления.

“Конец эпохи дела” Роттердам плюс”. Теперь официально: мы, как защита, наконец получили текст постановления о закрытии дела “Роттердам плюс”, – сообщила Одинец.

Согласно опубликованной ею копии постановления прокуратуры, в действиях лиц, которым год назад были предъявлены подозрения, отсутствует состав преступления и доказать их виновность в суде невозможно. Адвокат подчеркнула, что комиссионная экспертиза, в которую вошли все экспертные выводы стороны защиты и стороны обвинения не подтвердила ущерба или убытков от действия формулы.

“Экспертиза, сделанная за две недели в июле 2019 года “на коленках” экспертом СБУ, и на основании которой были вручены подозрения, не подтвердилась. Сам эксперт, который в том числе был привлечен к проведению комиссионной экспертизы в феврале–августе 2020 года, не подтвердил свои же выводы “, – отметила она.

Согласно постановлению прокуратуры, разработка и принятие постановления НКРЭКУ о методике определения прогнозной оптовой розничной цены, которая в медийном пространстве получила название “Роттердам плюс”, была полностью законной и обоснованной, что в том числе, подтверждено решениями судов.

По словам Одинец, у НАБУ не хватает смелости признать беспочвенность своего расследования, поэтому детективы всячески пытаются “сохранить лицо”.

“Признать перед обществом, что миллионы гривен налогоплательщиков, которые были потрачены на детективов и экспертизы, потрачены на ветер, такому серьезному учреждению “не комильфо”. Именно поэтому мы видим “предсмертные конвульсии” НАБУ в этом деле”, – отметила Ирина Одинец.

Кінець епохи справи "Роттердам+"Тепер офіційно: ми, як захист, нарешті отримали текст постанови про закриття справи…

Posted by Iryna Odynets on Kolmapäev, 9. September 2020

28 августа САП сообщила о закрытии дела “Роттердам плюс” в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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