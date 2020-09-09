 

Участник шоу “Танцы со звездами” Мельник показал пресс на тренировке

09.09.2020, 12:00, Новости дня

Участник шоу “Танцы со звездами” на “1+1” Сергей Мельник поделился с подписчиками в Instagram селфи, на котором запечатлен с обнаженным торсом во время утренней тренировки в зале на тренажерах. 

По словам Мельника, несмотря на интенсивные репетиции в рамках проекта, он старается не пропускать занятий в тренажерном зале. 

“Если нет сил на тренировку с весом, то разминкой и растяжкой заниматься приходится”, – рассказал он. 

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Доброго , спортивного утра , всеми !  . . Несмотря на плотныи * график съе * мок и тренировок на паркете , мое утро не начинается без тренаже * рного зала . И если нет сил на тренировку с весом , то разминка и растяжкои * заниматься приходиться , как лучшее психологическое и физическое восстановление для меня  . ——————— Сколько кг мы уже потеряли на телепроекте « танці з зірками « @tanci1plus1 уже и считать не хочется ))) , пои * ду-Ка съем какую нибудь « запрещенку «  #тренировка #спорт #киев #

Публикация от Сергеи * Мельник (@sergeimelnik) 8 Сен 2020 в 11:27 PDT

Премьера шоу “Танцы со звездами” состоялась 30 августа. Участниками проекта стали 14 звезд украинского шоу-бизнеса. По итогам второго эфира 6 сентября шоу покинул ведущий Дмитрий Танкович, который выступал в  паре с беременной танцовщицей Илоной Гвоздевой. 

Выступления участников оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов, хореограф Григорий Чапкис.

18 августа Мельник признался, что после первой недели репетиций похудел на пять килограммов. 3 сентября в своем микроблоге он обнародовал фото травмированной ноги. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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